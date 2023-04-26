«Манчестер Юнайтед» хочет подписать сразу двух игроков «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» всерьёз нацелен на подписание игроков «Аталанты» Расмуса Хёйлунна и Джорджио Скальвини, сообщает 90min.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес к нападающему своего клуба со стороны манкунианцев.
«Я не видел много нападающих, которые были бы так хороши, как Хёйлунн в свои 20 лет. Он может многое улучшить, он великолепен. Ведущие европейские клубы, такие как «Манчестер Юнайтед», всегда внимательно относятся к подобного рода талантам. За него могут предложить хорошие деньги. И мы не сможем отклонить это предложение», – приводит слова Гасперини 90min.
По информации источника, Хёйлунн – не единственный игрок «Аталанты», которым интересуются «красные дьяволы». Ещё один футболист, за которым пристально наблюдают скауты «МЮ» – защитник бергамасков Джорджио Скальвини.
Трансферная стоимость Хёйлунна, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 35 млн, Скальвини – € 30 млн.
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