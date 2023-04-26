РФС объявил о пожизненной дисквалификации четырёх футболистов за договорной матч

Во Второй лиге (ранее — ФНЛ-2) раскрыт договорной матч. Его провели команды «Салют» (Белгород) и «СКА-Хабаровск-2». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На основании расследования департамента защиты игры КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность игрокам «Ессентуков» Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову и начальнику команды Гванзаву Магомедову, а также применил аналогичную меру к игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/2023 «Салют» (Белгород) – «СКА-Хабаровск-2». Результат встречи аннулирован. Победа со счётом 3:0 присуждена ФК «Салют Белгород».