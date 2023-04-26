«Манчестер Сити» — «Арсенал»: гости «размочили» счёт

В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Под конец матча гостям удалось провести гол престижа. За четыре минуты до конца основного времени Роб Холдинг точно пробил из пределов штрафной.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне открыл счёт в матче на седьмой минуте. Бельгиец обводящим ударом послал мяч в угол из-за пределов штрафной после передачи Эрлинга Холанда. Под занавес первого тайма Джон Стоунз с передачи Де Брёйне упрочил преимущество хозяев. В начале второго тайма всё тот же Кевин Де Брёйне после «стенки» с Холандом сделал счёт разгромным, оформив дубль.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.

«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.