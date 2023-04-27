«Райо Вальекано» — «Барселона»: хозяева удвоили преимущество

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В эти минуты проходит матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра проходит в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Полная трансляция матча доступна в Okko. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале второго тайма хозяева удвоили преимущество. Отличился Франсиско Гарсия, реализовавший выход один на один с голкипером.

Ранее хозяева открыли счёт в матче усилиями Альваро Гарсии, который поразил дальний угол ворот тер Штегена из пределов штрафной.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами проходил в Барселоне и завершился вничью со счётом 0:0. При этом на 90+3-й минуте матча с поля был удалён полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, заработавший две жёлтые карточки в течение 20 минут.

«Барселона» возглавляет таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков в 30 турах. «Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке, заработав 40 очков после 30 встреч.