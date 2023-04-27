Артета проиграл все семь матчей с «Манчестер Сити» в АПЛ

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходила в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

Испанец проиграл все семь матчей с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге. «Горожане» — это единственная команда в лиге, которую он никогда не обыгрывал.

Несмотря на поражение, «Арсенал» сохранил за собой первое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 33 матчах. «Сити» сократил отставание до двух очков (в активе «горожан» 73 очка), и команда Хосепа Гвардиолы провела на два матча меньше.

Кто может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшее время