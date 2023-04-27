Гави не желает покидать «Барселону»
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Полузащитник «Барселоны» Гави не собирается покидать каталонский клуб. Хавбек счастлив в «Барселоне», сообщает Diario Sport.
По информации источника, у футболиста состоялся разговор с главным тренером команды Хави, и игрок подтвердил, что хочет остаться в стане сине-гранатовых на долгие годы. Гави доволен своей ролью в «Барселоне» и хочет лишь, чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.
В текущем сезоне на счету Гави 43 матча в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с «блауграной» действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Гави, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 90 млн.
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