Гави не желает покидать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Гави не собирается покидать каталонский клуб. Хавбек счастлив в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По информации источника, у футболиста состоялся разговор с главным тренером команды Хави, и игрок подтвердил, что хочет остаться в стане сине-гранатовых на долгие годы. Гави доволен своей ролью в «Барселоне» и хочет лишь, чтобы ситуация с регистрацией его контракта как можно скорее была урегулирована.

В текущем сезоне на счету Гави 43 матча в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с «блауграной» действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость Гави, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 90 млн.