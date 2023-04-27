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«В качестве игры «Спартак» весной не потерял». Семак – о конкурентах «Зенита»

«В качестве игры «Спартак» весной не потерял». Семак – о конкурентах «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень конкуренции в чемпионате России.

«Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает. Здесь уже разберётся тренерский штаб. Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.

Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. Но повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко. Каждый соперник – это серьезное испытание. И мы должны показывать максимум», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Семаком читайте на «Чемпионате» завтра, 27 апреля.

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