Убыток «Рубина» в 2022 году составил 1,2 млрд рублей

Чистый убыток казанского «Рубина» по итогам 2022 года составил 1,2 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчётности клуба.
По результатам 2021 года клуб фиксировал прибыль в размере 542,8 млн рублей.
Выручка казанского клуба за отчётный период снизилась на 21,6% и составила 2,47 млрд рублей. «Прочие доходы» выросли на 35,6% — до 2,75 млрд. К данному показателю относятся доходы от трансферов и призовые за выступления в турнирах.
Зарплатная ведомость в «Рубине» составила 1,35 млрд рублей (уменьшились на 31%).
Управленческие расходы клуба составили 366,9 млн рублей (выросли на 20,4%). Коммерческие расходы возросли более чем в 15 раз — до 71,28 млн рублей. «Прочие расходы» «Рубина» за отчётный год увеличились в 2,5 раза – до 4,2 млрд рублей.
В прошлом сезоне чемпионата России казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла 15-е место, набрав всего 29 очков. По итогам турнира «Рубин» вылетел в Первую лигу.
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