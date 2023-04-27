«Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано»

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Барселона». Игра проходила в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko. Итоговый счёт матча – 2:1 в пользу «Райо Вальекано».

Хозяева открыли счёт в матче на 19-й минуте усилиями Альваро Гарсии, который поразил дальний угол ворот тер Штегена из пределов штрафной. В начале второго тайма «Райо Вальекано» удвоил преимущество. Отличился Франсиско Гарсия, реализовавший выход один на один с голкипером.

Ближе к концовке матча «Барселона» усилиями Роберта Левандовского сократила отставание в счёте до минимального, однако добыть хотя бы одно очко в оставшееся время каталонцы не смогли.

«Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков после 31 тура. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка после 31 тура.