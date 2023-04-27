Фрэнк Лэмпард прокомментировал пять поражений «Челси» в пяти матчах под его руководством

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (0:2).

«Я немного сочувствую игрокам, потому что в данный момент они не уверены в себе. У всех примерно на 30% ниже уверенность в себе… Ты контролируешь игру, создаешь какие-то моменты, но когда мы их получаем, мы их не используем. Нам не хватает веры, когда мы добираемся до половины поля соперника. Я только что сказал игрокам, что это не слезливая история о том, что всё идёт против нас, но я не могу говорить ни о каких других вещах в команде. Они пробуют всё, они действительно разочарованы в раздевалке, и у болельщиков не должно быть никаких сомнений по этому поводу», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

Отметим, «Челси» проиграл во всех пяти матчах под руководством Лэмпарда.

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