Артета прокомментировал разгромное поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после разгромного поражения команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4).
«Конечно, сначала нам нужно восстановить игроков, потому что сегодня они пострадали. Нам нужно сделать всё, что мы делали до сих пор, и начать побеждать. Мы знали, что нам понадобятся наши лучшие качества как команды, так и индивидуально, когда вы приходите сюда, вы должны быть на высоте. Сегодня мы были далеки от этого. Я не думаю, что игроки были напуганы, но то, как мы начали матч, во многих ситуациях создавало нам проблемы. Когда это происходит, мы не можем получить ту игру которую хотели», — приводит слова Артеты Football London.
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 75 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на втором месте, записав в свой актив 73 очка. Отметим, у «горожан» есть две игры в запасе.
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