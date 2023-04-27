Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (4:1).

«У нас всегда была невероятная угроза в атаке, но связь между Эрлингом Холандом и Кевином де Брёйне просто невероятная. Сегодня мы постарались максимально использовать её.

«Мы подряд выигрывали Премьер-лигу, поэтому в начале сезона мы говорили, что у нас есть время, но для «Арсенала» всё было совершенно наоборот. Каждая победа была финальной.

Но теперь игроки «Манчестер Сити» знают, что нам нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу. Этот менталитет, когда у вас нет другого выбора, кроме как победить, является лучшим менталитетом для игры. Футболисты показали, что они выходят на каждый матч, стараясь победить. Следующие три игры определят, сможем ли мы делать то, что хотим. Реальность такова, что мы всё ещё отстаем от «Арсенала». Нам будет нелегко, но будем двигаться игра за игрой, и мы видим, что происходит», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 75 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на втором месте, записав в свой актив 73 очка. Отметим, у «горожан» есть две игры в запасе.

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