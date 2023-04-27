Хави прокомментировал поражение «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение команды в матче 31-го ура чемпионата Испании (1:2).

«Мы сыграли плохую игру, и этому нет оправдания. Я хочу думать, что это из-за сложности лиги, а не потому, что мы приняли всё как должное. Ла Лига ещё не закончилась, мы еще ничего здесь не выиграли. Сегодня мы уходим рассерженными, потому что мы не провели такой матч, который требуется для такого уровня соревнований. Дело не в настрое, доказательством тому являются очки, которые мы заработали в лиге. Победить здесь сложно, и требуется интенсивность, которой у нас не было, мы честно проиграли, вот и всё. Я хочу выиграть Ла Лигу и злюсь как тренер, что сегодня мы не выступили так, как того заслуживала игра, но выиграть трудно, многие команды здесь проиграли», — приводятся слова Хави в «твиттере» Barça Universal.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 76 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 11 очков.

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