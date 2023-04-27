«Арсенал» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Арсенал» вышел в Лигу чемпионов по итогам проведённых 26 апреля матчей английской Премьер-лиги.
В данный момент команда Микеля Артеты занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 75 очков. У обыгравшего накануне «Арсенал» «Манчестер Сити» (4:1) 73 очка в активе при двух матчах в запасе.
При этом ни у одной из команд, занимающих места ниже четвёртого, нет математических шансов догнать и опередить «Арсенал». Это означает, что в следующем сезоне команда Артеты выступит в Лиге чемпионов.
Последний раз «Арсенал» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Тогда лондонцы дошли до 1/8 финала, где проиграли «Баварии» (10:2 по сумме двух встреч).
В этом сезоне «Арсеналу» осталось провести пять матчей в Премьер-лиге — с «Челси», «Ньюкаслом», «Брайтоном», «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном».
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