Ротен: Месси перешёл в «ПСЖ» из-за финансовых условий, в ЛЧ мы не видели великого Лео

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси за требования о повышении зарплаты.
«Это говорит о том, насколько ему плевать на сохранение лица после перехода в «ПСЖ». Он перешёл только из-за финансовых условий. Мы очень хорошо знаем, почему он ушёл из «Барселоны». Платить ему так, как платили, уже не могли. Был такой огромный дефицит в бюджете, что с ним пришлось расстаться. Мне всё равно, 15 у него передач или 20. Если он делает передачи в играх, которые менее важны, а не там, где их от него ждут, это не то же самое. На групповом этапе Лиги чемпионов, когда в матче с «Бенфикой» было тяжело, а «ПСЖ» не выиграл ни одной игры, мы не видели великого Месси и его великую игру. Мы не видели великого Месси и в матче с «Баварией», — приводит слова Ротена RMC Sport.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.
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