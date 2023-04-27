Мостовой: спад в игре Захаряна заметен, все знают, как против него играть
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой оценил игру футболиста «Динамо» Арсена Захаряна в этом сезоне.
«Спад в игре Захаряна? Думаю, он есть, история с «Челси» сто процентов повлияла на него. Но уже ведь прошло много времени, можно было и собраться. Сейчас он игрок основы, вызывается в сборную, к нему все привыкли. Соперники знают, как против него действовать. Думаю, причина в этом», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Арсен Захарян принял участие в 21 матче российской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Осенью прошлого года 19-летний полузащитник мог перейти в «Челси», но трансфер не был осуществлён по, как сообщалось, техническим причинам.
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