Мостовой: спад в игре Захаряна заметен, все знают, как против него играть

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой оценил игру футболиста «Динамо» Арсена Захаряна в этом сезоне.

«Спад в игре Захаряна? Думаю, он есть, история с «Челси» сто процентов повлияла на него. Но уже ведь прошло много времени, можно было и собраться. Сейчас он игрок основы, вызывается в сборную, к нему все привыкли. Соперники знают, как против него действовать. Думаю, причина в этом», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Арсен Захарян принял участие в 21 матче российской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Осенью прошлого года 19-летний полузащитник мог перейти в «Челси», но трансфер не был осуществлён по, как сообщалось, техническим причинам.