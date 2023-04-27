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Игнатьев рассказал об отчёте Карпина для РФС по сборной России

Игнатьев рассказал об отчёте Карпина для РФС по сборной России
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Член комитета сборных команд Российского футбольного союза Борис Игнатьев рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил комитету принцип, по которому он отбирает футболистов в команду.

«Исходя из той ситуации, в которой мы находимся, и учитывая всё то, что может происходить в ближайшей перспективе, с учётом всего этого формировалась команда.

Если игрок определённой возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смысла брать и смотреть.

Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать», — приводит слова Игнатьева Sport24.

По состоянию на 2023 год средний возраст игроков сборной России составляет 24,8 лет.

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