Игнатьев рассказал об отчёте Карпина для РФС по сборной России

Член комитета сборных команд Российского футбольного союза Борис Игнатьев рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил комитету принцип, по которому он отбирает футболистов в команду.

«Исходя из той ситуации, в которой мы находимся, и учитывая всё то, что может происходить в ближайшей перспективе, с учётом всего этого формировалась команда.

Если игрок определённой возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смысла брать и смотреть.

Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать», — приводит слова Игнатьева Sport24.

По состоянию на 2023 год средний возраст игроков сборной России составляет 24,8 лет.