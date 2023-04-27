Семёнов: после матча с Бельгией Черчесов спросил: «Тебе веревку с мылом нести?»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал об опыте работы с бывшим наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
«У Саламыча особый подход. Я всегда слушаю его слова и иногда даже цитирую его. С пацанами когда общаемся… Ну, он такой.
После матча с Бельгией он зашёл ко мне в номер и спросил: «Тебе веревку с мылом нести?» Ты, говорит, расслабься. На этом жизнь не заканчивается.
Легко сказать — «не закапывайся». Но Саламыч поддержал меня в сложный момент», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».
Напомним, в матче с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы 2020 года Семёнов допустил голевую ошибку. В этом матче сборной России разгромно уступила Бельгии со счётом 0:3. По итогам турнира команде не удалось преодолеть барьер группового этапа.
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