Байдачный: Яшин — легенда в «Динамо». Кокорин может себя с ним сравнить?

Бывший главный тренер «Жемчужины» Анатолий Байдачный прокомментировал фразу нападающего «Ариса» Александра Кокорина в адрес болельщиков бело-голубых, вызванную тем, что они не считают его легендой клуба.

«Чтобы называться легендой клуба, надо побольше сделать. По крайней мере, что-то выиграть с этим клубом. 50 голов – это что, много для нападающего? Знаете, сколько было таких в «Динамо» за всё время?

Уилкшер и Вальбуэна? Я бы вообще их не называл легендами «Динамо». В этом отношении соглашусь с Кокориным. Русские люди должны быть легендами «Динамо».

Фанаты не простили Кокорину уход в «Зенит»? И у болельщиков есть на это основание. Они люди эмоциональные, болезненно переживают за свой клуб. Когда игрок уходит в тяжёлую минуту, это, наверное, вызывает у них негативные эмоции. Они запоминают это. А я вообще не знаю: зачем Кокорину надо, чтобы его признали легендой? Свое самолюбие потешить?

Честно скажу, что я это не понимаю. Яшин — легенда в «Динамо». Он может себя сравнить с ним? Яшин — лучший вратарь мира, лучший вратарь столетия. Стоит ли Кокорину вернуться в «Динамо»? У «Динамо» впереди молодёжь играет. Зачем он нужен? Чтобы у кого-то пытаться отнять место? Месси может назад вернуться в «Барселону» и закончить играть», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».