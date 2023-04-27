Андрей Червиченко: Кокорин — легенда только одного клуба. Ночного, в котором он зажигал

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о бывшем форварде московского «Динамо» Александре Кокорине.

«Я немного удивлён дискуссией. Странно, когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Должно пройти время, болельщик сам решит, кто ему по сердцу, кто заслужил. Легенды — это что-то аховое, суперзаслуженное.

Вальбуэна — легенда? Это цирк какой-то. Легенда «Динамо» — это Лев Иванович Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, Александр Кокорин в 203 матчах за «Динамо» забил 50 голов и отдал 26 результативных передач. Сейчас он выступает за греческий «Арис», права на него принадлежат «Фиорентине».