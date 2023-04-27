Глава департамента судейства Каманцев: рассматриваем возможность приглашения иностранцев

Глава департамента Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал о должности сербского арбитра Милорада Мажича и возможности приглашения иностранных специалистов.

«Эти решения буду принимать не я, а руководство РФС. У нас есть определённый план реформы, который мы реализуем. Мажич уже занимает важную должность в ЭСК, мы с ним постоянно общаемся, он даёт нам полезную информацию, в том числе связанную со своей практикой на Кипре. Сейчас он становится инструктором ФИФА, это одна из самых высоких должностей, которая существует, поэтому его компетенции нам очень полезны. В том числе поэтому приглашали его на сбор, Мажич — очень ценный член нашего коллектива, так же, как и Ирматов.

Рассматриваем ли возможность усиления за счёт иностранных специалистов? Безусловно. Всегда рассматриваем, но ситуация сейчас поменялась, поэтому пригласить кого‑то не так просто, как было раньше. Но это не отменяет того факта, что мы должны работать и стараться и совершенствовать систему управления и контроля судейства», – приводит слова Каманцева «Матч ТВ».