Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава департамента судейства Каманцев: рассматриваем возможность приглашения иностранцев

Глава департамента судейства Каманцев: рассматриваем возможность приглашения иностранцев
Аудио-версия:
Комментарии

Глава департамента Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал о должности сербского арбитра Милорада Мажича и возможности приглашения иностранных специалистов.

«Эти решения буду принимать не я, а руководство РФС. У нас есть определённый план реформы, который мы реализуем. Мажич уже занимает важную должность в ЭСК, мы с ним постоянно общаемся, он даёт нам полезную информацию, в том числе связанную со своей практикой на Кипре. Сейчас он становится инструктором ФИФА, это одна из самых высоких должностей, которая существует, поэтому его компетенции нам очень полезны. В том числе поэтому приглашали его на сбор, Мажич — очень ценный член нашего коллектива, так же, как и Ирматов.

Рассматриваем ли возможность усиления за счёт иностранных специалистов? Безусловно. Всегда рассматриваем, но ситуация сейчас поменялась, поэтому пригласить кого‑то не так просто, как было раньше. Но это не отменяет того факта, что мы должны работать и стараться и совершенствовать систему управления и контроля судейства», – приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Арбитр взял лопату и начал себя закапывать». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ
«Арбитр взял лопату и начал себя закапывать». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023