Александр Тарханов: если уж приглашать легионеров, то таких, как в «Зените»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о своём фаворите за серебряные медали РПЛ.

«Сложно сказать, кто фаворит в борьбе за второе место. ЦСКА ни с того ни с сего потерял очки в матче с «Локомотивом». Хотя вёл в счёте, владел преимуществом. «Спартак» выиграл неожиданно в концовке у «Краснодара». Соперник дважды вёл в счёте, обычно такие матчи выигрываются. Не знаю, что с «Краснодаром» случилось, но ошибки допустили грубые. В начале «Спартак» играл непонятно. Для них всё-таки важно, чтоб Джикия и Промес были в хорошей форме.

Говорили, что «Ростов» не сможет конкурировать с московскими клубами? Но он доказывает обратное, молодец. Какой-то идеи у них в игре нет, но двигаются хорошо, борются, мобильные. Как только с «физикой» проблемы, сразу это на игре отражается. У них был период, когда очки тяжело давались. Посмотрим, как сейчас сыграют со «Спартаком». Если не уступят в Москве, шансы на второе место у них хорошие.

«Ростов» доказывает, что можно играть и без легионеров в РПЛ? Конечно. Сейчас приглашать таких легионеров, чтобы они были на голову выше наших игроков, трудно. Это получается только у «Зенита». Там хорошие бразильцы, от них целиком игра команды зависит», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».