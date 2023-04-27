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Футболистка сборной России рассказала о зарплате в пять тысяч рублей в «Енисее»

Футболистка сборной России рассказала о зарплате в пять тысяч рублей в «Енисее»
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Футболистка сборной России Виктория Козлова рассказала про свои первые футбольные деньги.

«Первые футбольные деньги пришли, когда подписала с «Енисеем» контракт — пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить. Забыла про деньги, подписала контракт, играю, играю. Потом мне сказали: «Вика, получи деньги».

В каком возрасте приступила к серьёзным тренировкам? Лет в 18, в первые дни было тяжеловато — объёмы, потому привыкла, мне сказали, как что делать.

Зарплату после 5 тысяч поднимали? Потом каждый месяц увеличивали. Увидели во мне перспективного игрока.

До 15 тысяч, потом было переподписание, стала получать ещё больше. Тогда хватало на жизнь и развлечения», – приводит слова Козловой «Матч ТВ».

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