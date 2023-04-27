Футболистка сборной России рассказала о зарплате в пять тысяч рублей в «Енисее»
Поделиться
Футболистка сборной России Виктория Козлова рассказала про свои первые футбольные деньги.
«Первые футбольные деньги пришли, когда подписала с «Енисеем» контракт — пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить. Забыла про деньги, подписала контракт, играю, играю. Потом мне сказали: «Вика, получи деньги».
В каком возрасте приступила к серьёзным тренировкам? Лет в 18, в первые дни было тяжеловато — объёмы, потому привыкла, мне сказали, как что делать.
Зарплату после 5 тысяч поднимали? Потом каждый месяц увеличивали. Увидели во мне перспективного игрока.
До 15 тысяч, потом было переподписание, стала получать ещё больше. Тогда хватало на жизнь и развлечения», – приводит слова Козловой «Матч ТВ».
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
06:45
-
06:39
-
06:27
-
06:03
-
05:50
-
05:44
-
05:36
-
04:56
-
04:01
-
04:01
-
03:26
-
03:25
-
03:08
-
02:56
-
02:42
-
02:25
-
02:22
-
01:57
-
01:53
-
01:40
-
01:30
-
01:12
-
00:58
-
00:51
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:29
-
00:27
-
00:22
-
00:17
-
00:16
-
00:09
-
00:03
-
00:00
Партнерский контент