Пауло Дибала: однажды я сказал Роналду, что ненавидел его в детстве

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что не любил в детстве Криштиану Роналду из-за симпатии к Лионелю Месси.

«В Аргентине существует большое соперничество между Месси и Роналду. Однажды мы летели с Криштиану на матч, я сидел в конце самолета, он немного впереди. В какой-то момент он подошел ко мне, мы немного поговорили о жизни в целом и я сказал ему: «В детстве я практически ненавидел тебя».

Мы посмеялись, у нас всегда были хорошие отношения», — приводит слова Дибалы Daily Mail.

Напомним, Дибала и Роналду вместе выступали в «Ювентусе». С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 13 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и две результативные передачи.

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