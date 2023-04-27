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Канчельскис: ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят

Канчельскис: ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о молодых и перспективных российских футболистах в контексте их переезда в Европу.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дёргаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь всё есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят. Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось о том, что Арсен Захарян был близок к подписанию контракта с лондонским «Челси», однако переход так и не состоялся.

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