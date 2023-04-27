Канчельскис: ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о молодых и перспективных российских футболистах в контексте их переезда в Европу.
«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дёргаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь всё есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят. Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось о том, что Арсен Захарян был близок к подписанию контракта с лондонским «Челси», однако переход так и не состоялся.
- 27 апреля 2023
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:39
-
08:37
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:03
-
06:57
-
06:45
-
06:39
-
06:27
-
06:03
-
05:50
-
05:44
-
05:36
-
04:56
-
04:01
-
04:01
-
03:26
-
03:25
-
03:08
-
02:56
-
02:42
-
02:25
-
02:22
-
01:57
-
01:53