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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: судейство — системная проблема, её надо решать

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: судейство — системная проблема, её надо решать
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал итоги беседы с руководством судейского корпуса.

«Проговорили какие‑то моменты, договорились, что будем дальше общаться. Нам будут пояснять, все хотят улучшения судейства. Это системная проблема, её нужно решать, нужны временные рамки, нужно готовить судей, программа должна быть другая.

Клубы склоняются к тому, что судейство катастрофическое? Мы не хотим говорить об этом, есть судьи, которые есть, других у нас нет. Взять и посыпать пеплом — неправильно. Видим, что у нас есть, и надеемся на улучшение.

Кто от РПЛ будет представлять клубы в исполкоме РФС? Нет, вопрос не решён, ещё не назначена дата проведения конференции. Кандидатов не обсуждали, ждём дату конференции», – приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

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