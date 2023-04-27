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«МС» переиграл «Арсенал», «Интер» выбил «Ювентус» из Кубка Италии. Главное к утру

«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» в ключевом матче за чемпионство в английской Премьер-лиге, «Интер» переиграл «Ювентус» в матче 1/2 финала Кубка Италии, российский голкипер Сергей Бобровский принёс «Флориде Пантерз» победу над «Бостон Брюинз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал» в ключевой битве за титул чемпиона.

2. «Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии.

3. 44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сократить отставание в серии.

4. «Она только тратит и тратит». Криштиану Роналду близок к расставанию с Джорджиной.

5. «Челси» проиграл пять раз в пяти матчах под руководством Лэмпарда.

6. Холанд забил «Арсеналу» и установил рекорд АПЛ по голам за сезон.

7. «Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано».

8. «Майами» переиграл «Милуоки» и вышел в следующую стадию плей-офф.

9. «Сиэтл» повторил рекорд НХЛ 105-летней давности.

10. Федерация бокса США вышла из состава IBA.