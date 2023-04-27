Видеообзор победы «Интера» над «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии
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Вчера, 26 апреля, завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери. «Интер» переиграл соперников со счётом 1:0.
Видеообзор победы «Интера» над «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии:
Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.
На 15-й минуте матча с передачи Николо Бареллы забитым мячом в составе «Интера» отметился Федерико Димарко. Этот гол стал единственным в игре. «Интер» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Кремонезе» – «Фиорентина». Их игра состоится сегодня, 27 апреля, в 22:00 мск.
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