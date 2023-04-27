«Мы — за честную игру!» «СКА-Хабаровск» выступил с заявлением по договорному матчу

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте опубликовал заявление об обвинениях в проведении договорного матча во Второй лиге в текущем сезоне. Хабаровчане заявили, что контракты со всеми причастными к сговору футболистами были расторгнуты ещё в конце прошлого года.

«Накануне на основании расследования департамента защиты игры КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку. Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/2023 «Салют» Белгород – «СКА-Хабаровск-2».

ФК «СКА-Хабаровск» ещё до начала расследования департамента защиты игры провёл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещё в конце прошлого года.

ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!» — гласит официальное заявление клуба.