«Мы — за честную игру!» «СКА-Хабаровск» выступил с заявлением по договорному матчу

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте опубликовал заявление об обвинениях в проведении договорного матча во Второй лиге в текущем сезоне. Хабаровчане заявили, что контракты со всеми причастными к сговору футболистами были расторгнуты ещё в конце прошлого года.
«Накануне на основании расследования департамента защиты игры КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку. Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/2023 «Салют» Белгород – «СКА-Хабаровск-2».
ФК «СКА-Хабаровск» ещё до начала расследования департамента защиты игры провёл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.
В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещё в конце прошлого года.
ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!» — гласит официальное заявление клуба.
- 27 апреля 2023
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