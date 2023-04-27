Защитник «Спартака» Рыбус высказался о возможном уходе из клуба

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба. По словам футболиста, его будущее будет решаться по окончании сезона-2022/2023.
«Появилась информация, что я покину «Спартак» по итогам сезона? У меня действующий контракт с клубом. С руководством на тему ухода не разговаривали.
Будем общаться с клубом после сезона», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
33-летний Рыбус перешёл в «Спартак» летом прошлого года. Соглашение польского футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2024 года. Ранее в РПЛ защитник играл за «Локомотив» и грозненский «Ахмат».
В текущем сезоне на счету Рыбуса 12 матчей, в которых он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
- 27 апреля 2023
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