Глава судейства РФС ответил на критику со стороны клубов из нижней части таблицы РПЛ

Глава департамента Российского футбольного союза Павел Каманцев отреагировал на критику со стороны клубов, располагающихся в нижней части турнирной таблицы РПЛ.
«Сейчас идёт максимальный накал — пять клубов идут на вылет. Конечно же, клубы, которые могут вылететь из РПЛ, чем-то недовольны. Мы же понимаем, что они ищут не справедливость, а просто хотят, чтобы судья свистел в их сторону. Да, со стороны арбитров присутствуют очевидные ошибки — мы их признаём. Но есть ситуации, где ошибок нет, но неправильные решения против клуба, у которого ухудшаются дела в турнирной таблице. Я не могу это никак оценить — ни за кого не болею. Как и не могу сказать, что количество ошибок глобально возросло, если сравнивать с осенью — они идут на том же уровне. Конечно, хочется, чтобы их стало меньше», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 апреля 2023
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