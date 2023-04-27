Легенда «Арсенала» Адамс: играть против Холанда — всё равно что выпить чашку чая, легко

Легендарный защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс заявил, что с лёгкостью бы справился с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Экс-футболист сравнил противостояние с норвежцем с распитием чашки чая.

«Холанд? Я бы с удовольствием сыграл против него. Игра против него для меня была бы чем-то вроде чашечки чая. Это было бы очень легко для меня. Я бы наслаждался этим противостоянием так же, как когда-то наслаждался игрой против Ширера. Когда вам противостоит такой нападающий, вам нужно заставить его работать с мячом, чтобы он уставал. Лучшая защита в мире — действия на опережение и перехват. Я бы позаботился о том, чтобы получить мяч ещё до того, как он коснётся его», — приводит слова Адамса The Sun.

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