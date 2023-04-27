Мартинес: уйду ли из «Астон Виллы»? Я пытаюсь привести сюда своих друзей-аргентинцев!

Голкипер английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес заявил, что не думает об уходе из команды, и сообщил, что хочет привести в бирмингемский клуб ряд своих аргентинский друзей.

«Астон Вилла» — это большой клуб. Я очень горжусь тем, что играю за эту команду. Действительно горжусь этим. Останусь ли или уйду? Мне здесь нравится! Я себя очень хорошо чувствую в «Астон Вилле». Я пытаюсь привести в клуб своих аргентинских друзей!» — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на подкаст Behind The Game.

30-летний Мартинес играет за «Астон Виллу» с 2020 года. Голкипер сыграл за бирмингемцев 32 матча в текущем сезоне, в которых 13 раз сыграл «на ноль». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года.

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