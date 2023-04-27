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Быстров — о матче ЦСКА — «Локомотив»: одна команда возила другую, но недовозила

Быстров — о матче ЦСКА — «Локомотив»: одна команда возила другую, но недовозила
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив». Игра проходила на домашнем поле армейцев и завершилась со счётом 1:1.

«Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота. Футбольный бог всегда награждает команду, которая блюёт на поле, которая старается, отдаёт все силы. Посмотри, финальный свисток — половина игроков «Локомотива» попадала. Они отдали всё, что могли отдать, благодаря этому и забили. Не было момента, когда кто-то, как Дуарте, мог встать: «Сами бегите, я подустал». Вот приходишь в раздевалку или на базу, смотришь на него и думаешь: «Блин, что с тобой?» Честно, хочется взять что-нибудь и сказать: «Если ещё раз так сделаешь...» А если это матч Лиги чемпионов?

Ничья с «Локомотивом» — тренерская неудача Федотова? Не только тренерская — и команда не среагировала. Армейцы изначально играли в большинстве, почему они не продолжили давить дома? 1:0, понятное дело, хорошо, но 2:0 — лучше. Тем более против такого «Локомотива» можно было доминировать, соперник вдесятером, устал. Ну, сами поплатились за свои ошибки.

Мне ЦСКА нравится на протяжении последних матчей. Игроки выполняют все установки. Как я вижу, тренер доволен. Но в дерби не хватило второго гола», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

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