Сергей Семак заявил, что пока не мечтает о работе за пределами России
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенит» Сергей Семак сообщил, что пока не задумывался о продолжении карьеры за пределами России.
«Мечта попробовать себя в другой стране? Пока нет», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
За свою тренерскую карьеру 47-летний россиянин успел поработать в тренерском штабе «Зенита» (2013-2016) и сборной России (2014-2016). Затем Семак возглавил «Уфу» (2016-2018), а позже клуб из Санкт-Петербурга. Во время игровой карьеры экс-полузащитник выступал за французский «ПСЖ» (2005-2006).
Вместе с «Зенитом» Семак в качестве тренера выиграл четыре чемпионата России, Кубок и три Суперкубка России.
Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:17
-
11:16
-
11:11
-
11:09
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:21
-
10:17
-
10:15
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:39
-
08:37
-
08:30
Партнерский контент