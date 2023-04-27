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Сергей Семак заявил, что пока не мечтает о работе за пределами России

Сергей Семак заявил, что пока не мечтает о работе за пределами России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенит» Сергей Семак сообщил, что пока не задумывался о продолжении карьеры за пределами России.

«Мечта попробовать себя в другой стране? Пока нет», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

За свою тренерскую карьеру 47-летний россиянин успел поработать в тренерском штабе «Зенита» (2013-2016) и сборной России (2014-2016). Затем Семак возглавил «Уфу» (2016-2018), а позже клуб из Санкт-Петербурга. Во время игровой карьеры экс-полузащитник выступал за французский «ПСЖ» (2005-2006).

Вместе с «Зенитом» Семак в качестве тренера выиграл четыре чемпионата России, Кубок и три Суперкубка России.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:

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