Семак: уровень сопротивления в РПЛ не стал слабее. «Спартак» зимой наступал на пятки

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.
«Стал ли слабее уровень сопротивления? Нет. Мы всего лишь проходим чемпионат более ровно в отличие от других клубов. В плане качества игры этот сезон точно самый цельный. Но вспомните зиму – «Спартак», можно сказать, наступал на пятки. Их болельщики связывали с этим надежды борьбы за чемпионство. В прошлом сезоне в такой же ситуации оказалось «Динамо» – до 24-25-го тура держались за нами. До этого были ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Каждый год мы сталкивались с тем, что хотя бы один клуб навязывает серьёзную конкуренцию. Другой момент – мы в нужное время можем собраться и не терять очки. Так что уровень сопротивления остался на достаточно высоком уровне», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:
- 27 апреля 2023
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