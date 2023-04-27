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Семак: уровень сопротивления в РПЛ не стал слабее. «Спартак» зимой наступал на пятки

Семак: уровень сопротивления в РПЛ не стал слабее. «Спартак» зимой наступал на пятки
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Стал ли слабее уровень сопротивления? Нет. Мы всего лишь проходим чемпионат более ровно в отличие от других клубов. В плане качества игры этот сезон точно самый цельный. Но вспомните зиму – «Спартак», можно сказать, наступал на пятки. Их болельщики связывали с этим надежды борьбы за чемпионство. В прошлом сезоне в такой же ситуации оказалось «Динамо» – до 24-25-го тура держались за нами. До этого были ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Каждый год мы сталкивались с тем, что хотя бы один клуб навязывает серьёзную конкуренцию. Другой момент – мы в нужное время можем собраться и не терять очки. Так что уровень сопротивления остался на достаточно высоком уровне», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате»:

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