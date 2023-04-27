Сорокин — о переговорах с УЕФА: изменений мы с вами не видим. Идёт работа по убеждению

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с возвращением России к международным турнирам под эгидой УЕФА.

«Со своей стороны могу только подтвердить, что идёт работа по детальному обсуждению с УЕФА — участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. История с их стороны не очень быстро развивается, скажем так. Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго и что позиция УЕФА не меняется или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь.

Здесь трудно комментировать, кто тормозит процесс. Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег. Здесь непреложный факт: футбол всё-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол. Если страна не играет в футбол, то футбол в ней не развивается. Или развивается, но медленно. Поэтому, конечно, ориентир для нас — участие наших клубов и сборных в международных соревнованиях.

Насколько можно рассчитывать на потепление со стороны УЕФА? Трудно сказать. Работа ведётся в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции. Ускоряет ли процесс факт проведения юношеского турнира под эгидой УЕФА в России? Факт положительный. Но, как я уже сказал, наша цель — гораздо больший уровень присутствия российских сборных и российских клубов», — цитирует Сорокина «Спорт-экспресс».