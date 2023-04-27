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«Идиоты верят слухам». Девушка Роналду — о возможном расставании с португальцем

«Идиоты верят слухам». Девушка Роналду — о возможном расставании с португальцем
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Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отреагировала на слухи об их возможном расставании. Девушка использовала для этого слова из песни Ромео Сантоса Si yo muero.

«Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты верят им», — именно эти строчки из песни Джорджина опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Ранее в СМИ появились слова, приписываемые Роналду, о том, что Джорджина начала раздражать своего партнёра тем, что очень много времени проводит в торговых центрах и тратит огромное количество денег. Роналду и Джорджина до сих пор не состоят в браке, несмотря на то что у пары есть несколько общих детей.

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