Каррагер: «Арсенал» выиграл бы АПЛ в эпоху до Гвардиолы. Они стали хороши не в то время

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом» (4:1), заявив, что «пушкарям» не повезло быть хорошей командой в эпоху, когда главным тренером «горожан» является Хосеп Гвардиола.
«Ливерпуль» соперничал с «Манчестер Сити» последние четыре года. На этот раз «Арсенал» — единственная команда, которая не отставала от них. Действительно ли мы должны критиковать их с учётом того, как мало команд способны конкурировать с «горожанами»?
Пропасть между «Сити» и «Арсеналом» — одновременно удивляет и тревожит остальные клубы Премьер-лиги. Я не могу припомнить ни одну другую игру, в которой встречались главные конкуренты в борьбе за титул в кульминационный момент сезона, которая была бы настолько односторонней.
И всё же я не могу испытывать симпатию к Микелю Артете и игрокам «Арсенала». В эпоху, предшествующую приходу Гвардиолы, количество очков, которые набирает «Арсенал», позволяло бы им выигрывать Премьер-лигу. Точно так же, как и «Ливерпуль» Клоппа в те годы финишировал вторым, «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время», — приводит слова Каррагера The Telegraph.
Кто может покинуть «Манчестер Сити»
- 27 апреля 2023
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