Канчельскис: Мостовой более востребован, чем Слуцкий. Леонид — нефутбольный человек

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заступился за Александра Мостового, который периодически вступает в словесные перепалки с Леонидом Слуцким. Канчельскис раскритиковал Слуцкого, назвав его нефутбольным человеком.
«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает своё мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?
Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид — с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться, конечно. Леониду, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.
Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то, это первое. Второе — Слуцкий немного неправильно себя ведёт. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и ещё что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права. Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе — это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и всё, вывод понятен», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
- 27 апреля 2023
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