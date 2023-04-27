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Сорокин: болельщики уже достаточно зрелы для разрешения употребления пива на стадионах

Сорокин: болельщики уже достаточно зрелы для разрешения употребления пива на стадионах
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Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию с возвращением пива на стадионы клубов Российской Премьер-Лиги.

«Каждый имеет право на собственное мнение. Главное, чтобы мы понимали, какое у футбольного сообщества. Мне кажется, сегодня стало понятно, что оно имеет однозначную позицию. При всех нюансах пиво — инструмент привлечения болельщиков на стадион и получения дополнительного дохода, каким бы он ни был — маленький или большой. Какие-то негативные последствия минимальные, если вообще существуют. Мы вспоминали и международный опыт, и опыт проведения крупных событий в нашей стране. Нам кажется, что наши болельщики уже полностью готовы, достаточно зрелы для разрешения употребления пива на стадионах», — приводит слова Сорокина «Спорт-экспресс».

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