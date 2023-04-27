«Будет неприятно проиграть «Спартаку». Вратарь «Ростова» — о предстоящем матче РПЛ

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Вратарь отметил, что эта игра будет за шесть очков с учётом положения команд в турнирной таблице и потерпеть в ней поражение будет неприятно.

«Будет ли игра со «Спартаком» особой? Не для меня, а в целом для команды. Это игра за шесть очков. Для меня «Спартак» давно уже перестал быть каким‑то особым соперником, столько времени всё же прошло с моего ухода. Конечно, будет приятно сыграть и выиграть, и неприятно, если проиграем», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

«Спартак» и «Ростов» сыграют 29 апреля в Москве. Стартовый свисток главного судьи должен прозвучать в 19:30 мск.