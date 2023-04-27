Сергей Семак сообщил, что участие Вендела в матче «Зенита» с «Крыльями» под вопросом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что участие полузащитника Вендела в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» под вопросом.
«Подготовка к матчу в стандартном режиме. По игрокам, которые под вопросом — Саша Ерохин занимается индивидуально, и есть проблемы у Вендела — под вопросом участие в следующем матче. Остальные все готовятся.
Мне кажется, «Крылья» хорошо играют. Наверное, все оценивают исключительно только с точки зрения результата. Мы с точки зрения игры — и в этом компоненте «Крылья» остаются крепкой командой. Команда выглядит очень очень неплохо, организованно, и все командам играть с ними непросто», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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