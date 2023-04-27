Игнашевич: по стилю игры я скорее там, где Клопп. Результат важнее эстетики

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что по стилю игры, который он прививает своей команде, его можно сравнить с наставником английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Российского специалиста привлекает агрессивная игра на протяжении 90 минут.
«Да, мы хотим всё держать под контролем. У нас есть много тренеров, которые отвечают за свой участок работы, в этом наша сила. Думаю, все прекрасно знают правило — дисциплина бьёт класс.
По стилю игры я скорее там, где Клопп. Мне нравится агрессивная игра на протяжении 90 минут, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее общей эстетики.
Ребята горят идеей выхода в РПЛ, вы это видите на футбольном поле. Мне в этом смысле проще, я всю карьеру решал подобные задачи, мне здесь очень комфортно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».
- 27 апреля 2023
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