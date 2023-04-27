Сергей Семак: чем ближе окончание сезона, тем сложнее «Зениту» даются оставшиеся шаги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние команды перед финальными матчами сезона Российской Премьер-Лиги.

«Что касается подготовки функционального состояния, немного легче, потому что большой отпечаток на начало сезона вносило качество полей. Мы не могли делать ту работу, которую нам нужно, ввиду определённых трудностей и сложностей. Это касается и матчей, где поля были неоптимальные, чтобы играть в ту игру, в которую мы хотим —это в короткий пас. Много матчей приходилось играть, где нужно было упрощать игру в связи с качеством газона.

Сейчас газоны становятся лучше. И на нашей тренировочной базе поля становятся лучше. Функционально нам легче готовиться, потому что мы можем выполнять тот объём работы, который планируем, ту нагрузку, которую мы хотим. Когда вязкие и скользкие поля, сложнее реагировать мышцам. Есть определённые нюансы.

Психологическое давление с каждой игрой становится больше. Чем ближе окончание сезона, тем сложнее даются оставшиеся шаги. Мы должны, конечно же, собраться и в каждой игре прежде всего демонстрировать качество игры. Будет качество, будет результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.