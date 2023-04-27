Искусственный интеллект подобрал идеальную замену Бензема в «Реале»

Испанское издание Marca провело расследование с использованием искусственного интеллекта, чтобы найти идеального нападающего на замену Кариму Бензема в мадридском «Реале».

Для поиска игрока на замену Бензема использовался искусственный интеллект Olocip. Испанское издание утверждает, что это единственная технология, позволяющая представить выступления какого-либо игрока в конкретной команде. Главными критериями для поиска потенциальной замены Бензема стали: футболист должен быть чистой «девяткой» и быть не старше 21 года. Все рассмотренные игроки получили оценку от 0 до 100, где 0 означает, что футболист не смог бы проявить себя в нынешнем «Реале», а 100 имел бы форвард, адаптация которого пройдёт наименее болезненно.

Лучшим по версии искусственного интеллекта стал нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш, получивший оценку 92. Второй — форвард «Реймса» Фоларин Балогун с оценкой 88. Замкнул тройку игрок «Монпелье» Элье Ваи с рейтингом 80.

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