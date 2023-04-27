Роналду опубликовал пост после поражения «Аль-Насра» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил сообщение в соцсетях после поражения в полуфинале Кубка Саудовской Аравии с «Аль-Вехдой» (0:1).
«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим играм!» — написал португалец в одной из своих соцсетей.
В финальном матче Кубка «Аль-Ведха» сыграет с «Аль-Хилялем». В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, набрав 53 очка после 24 проведённых встреч. На первом месте — «Аль-Иттихад», на счету которого 56 очков за 23 матча. В следующем туре команда, за которую выступает Роналду, сыграет дома с «Аль-Раидом» (28 апреля).
Криштиану стал футболистом «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. На счету 38-летнего португальца 14 проведённых встреч, в которых он забил 11 голов и отдал две результативных передачи.
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!»
- 27 апреля 2023
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