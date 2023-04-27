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Сергей Семак рассказал, что остался доволен форматом Кубка России в этом сезоне

Сергей Семак рассказал, что остался доволен форматом Кубка России в этом сезоне
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил формат Кубка России в сезоне-2022/2023.

«На мой взгляд, система неплохая, если учесть те условия, в которых мы находимся в связи с невозможностью игры в еврокубках. Эти паузы, которые были на еврокубки, заполнили матчами Кубка России. За небольшим исключением, конечно, немного непонятны стадии плей-офф и вылета, двойного вылета. Думаю, какие-то элементы можно изменить для того, чтобы стало понятнее.

Но касаемо количества матчей, самой направленности турнира, я думаю, всё достаточно неплохо. Какие-то матчи нам приходилось играть в паузы сборных, как-то договариваться — этот момент тоже нужно учитывать. Тот же матч с «Факелом», когда у нас и сборная играет, и мы играем в одно и то же время. Когда мы играли со «Спартаком», у нас не успевали возвращаться наши иностранные игроки из расположения сборных. Какие-то такие нюансы есть, но по количеству матчей, накалу интерес к Кубку скорее положительный, чем отрицательный», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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