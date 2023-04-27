Игрок «Ахмата» Семёнов — о конкуренции в РПЛ: кого здесь сейчас бояться? Суперсоставов нет

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов высказался по поводу конкуренции в Российской Премьер-Лиге. По его словам, сейчас в чемпионате России некого бояться, ведь единственная команда с «суперсоставом» — это «Зенит».

«Кого здесь сейчас бояться? Ни у кого нет суперсоставов. Тот же «Ростов» играет 18‑летними пацанами.

Боялся ли до этого? Нет. Но понимал, что есть футболисты намного выше уровнем. Реально защитнику теперь стало легче. Уровень упал, но не красочность футбола. Да, иногда хаотичный бывает футбол, но он не становится менее ярким. Мне кажется, сейчас болельщики могут кайфовать.

Единственная команда — это «Зенит». Если они ещё включатся… Мне кажется, они ещё не всегда включаются в игры. Они, наверное, посильнее многих», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».