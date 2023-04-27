Бышовец: клубам РПЛ нужно брать пример с «Ростова» в плане развития российских игроков

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поставил «Ростов» в пример другим клубам РПЛ в плане развития российских футболистов. Также Бышовец высказался о результатах команды Валерия Карпина в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Игра «Ростова» практически только российскими футболистами – это приятное исключение. В этом заслуга главного тренера. Команду отличает высокий уровень организации игры, игровой дисциплины. Мы видим, как удалось создать рабочую атмосферу в коллективе и объединить футболистов. Это теперь живой организм, который сегодня представляет сложность для любого соперника, даже имеющего преимущество в качестве игроков. Удалось раскрыть много молодых футболистов, сочетание которых усиливает друг друга и раскрывает их возможности. Также психология доверия главного тренера мотивирует и придаёт уверенности.

Другим нашим клубам необходимо брать пример с «Ростова» в плане развития российских игроков. Надо ориентироваться на молодых, талантливых футболистов, в этом заинтересован каждый тренер. Возможно, в «Ростове» материальные, финансовые условия создают определённые правила формирования команды. Наши ведущие клубы, не говоря о «Зените», в прямой зависимости от зарубежных игроков – это и ЦСКА, и «Спартак». Сегодня у красно-белых есть молодёжь, и Абаскаль делает ставку на них. Мы видим, как «Спартак» демонстрирует современный футбол, играя в атаку.

То же самое можно говорить и про ЦСКА, и про «Динамо», но везде качество игры зависит от зарубежных футболистов. У тренеров ограничены возможности совместить наших и иностранных игроков по менталитету, качеству, плюс язык играет роль. Иногда бывает помеха, когда в команде есть два лагеря – легионеры и российские футболисты», – приводит слова Бышовца Metaratings.